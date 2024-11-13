إعلام إسرائيلي: استجواب مدير مكتب نتنياهو بشأن التزوير قريبا

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه من المتوقع استجواب "تساحي برافرمان" رئيس مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قريبا في القضية المتعلقة بتزوير البروتوكولات الحكومية.

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