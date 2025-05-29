إعلام إسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى، فيما تم اغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام حركة الملاحة.
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