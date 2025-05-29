إعلام إسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

09:35 م

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الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن فوق مدينة القدس. اضافة اعلان





وكانت صفارات الإنذار قد دوت في القدس ومنطقة تل أبيب الكبرى، فيما تم اغلاق مطار بن غوريون الدولي أمام حركة الملاحة.