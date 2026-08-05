الأربعاء 2026-08-05 09:09 م

إعلام إسرائيلي: الجيش يطلب شن هجمات أوسع على جنوب لبنان

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أرشيفية
 
الأربعاء، 05-08-2026 08:42 م

الوكيل الإخباري- نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أن الجيش طلب من القيادة السياسية شن هجمات أوسع ردا على حزب الله.

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وهو الأمر الذي أكدته صحيفة يديعوت أحرونوت، إذ نقلت عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي طلب شن هجوم واسع في جنوب لبنان ردا على حزب الله، لكنها أوضحت أن القيادة السياسية أوقفت الهجوم.

 
 


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