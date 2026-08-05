إعلام إسرائيلي: الجيش يطلب شن هجمات أوسع على جنوب لبنان

وهو الأمر الذي أكدته صحيفة يديعوت أحرونوت، إذ نقلت عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي طلب شن هجوم واسع في جنوب لبنان ردا على حزب الله، لكنها أوضحت أن القيادة السياسية أوقفت الهجوم.
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