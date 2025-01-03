إعلام إسرائيلي: الصاروخ اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ الباليستي اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي الليلة الماضية، وأجبرهم على دخول الملاجئ.

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