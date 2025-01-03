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إعلام إسرائيلي: الصاروخ اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 03-01-2025 12:04 م

الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ الباليستي اليمني أيقظ 5 ملايين إسرائيلي الليلة الماضية، وأجبرهم على دخول الملاجئ.

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وتضامنا مع قطاع غزة -الذي يواجه إبادة جماعية من قبل الاحتلال الإسرائيلي- باشرت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

 
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