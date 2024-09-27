إعلام إسرائيلي: القيادة ناقشت أن هجوم الضاحية سيغير الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مناقشات القيادة الأمنية والسياسية اليوم تداولت أن هجوم الضاحية "سيغير الشرق الأوسط"، وفق تعبيرها.

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