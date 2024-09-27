إعلام إسرائيلي: القيادة ناقشت أن هجوم الضاحية سيغير الشرق الأوسط

في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله "تجاوزنا مرحلة والاتجاه واضح والخطوة قد تؤدي لحرب إقليمية".
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