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إعلام إسرائيلي: القيادة ناقشت أن هجوم الضاحية سيغير الشرق الأوسط

دخان يتصاعد من مكان الهجوم
دخان يتصاعد من مكان الهجوم
الجمعة، 27-09-2024 09:41 م

الوكيل الإخباري - قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن مناقشات القيادة الأمنية والسياسية اليوم تداولت أن هجوم الضاحية "سيغير الشرق الأوسط"، وفق تعبيرها.

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في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله "تجاوزنا مرحلة والاتجاه واضح والخطوة قد تؤدي لحرب إقليمية".

 
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