 
الجمعة 2024-11-15 02:04 ص
 

إعلام إسرائيلي: بايدن امتنع عن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

بن غفير وسموتريتش
بن غفير وسموتريتش
الجمعة، 15-11-2024 01:05 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين أميركيين ان إدارة بايدن درست فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، لكنها امتنعت.

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وقالت ان 88 نائبا ديمقراطيا دعوا بايدن في رسالة إلى فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش قبل مغادرته منصبه.

 
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