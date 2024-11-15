إعلام إسرائيلي: بايدن امتنع عن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين أميركيين ان إدارة بايدن درست فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش، لكنها امتنعت.

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