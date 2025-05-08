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إعلام إسرائيلي: ترامب يقرر قطع الاتصال مع نتنياهو

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقيان في البيت الأبيض في واشنطن
الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقيان في البيت الأبيض في واشنطن
 
الخميس، 08-05-2025 10:06 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مقربون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنهم أبلغوا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ديرمر أن ترامب قرر قطع الاتصال مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.اضافة اعلان


وأبغ المقربون أيضا ديرمر أن نتنياهو يتلاعب بالرئيس الأميركي.
 
gnews

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