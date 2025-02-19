إعلام إسرائيلي: تصاعد الخلاف بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية

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الوكيل الإخباري- أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية ان التوتر بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية يتصاعد ويصل إلى مستويات جديدة.

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