 
الأربعاء 2025-02-19 03:54 ص
 

إعلام إسرائيلي: تصاعد الخلاف بين نتنياهو وقادة الأجهزة الأمنية

نتنياهو
نتنياهو
الأربعاء، 19-02-2025 02:42 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية ان التوتر بين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية يتصاعد ويصل إلى مستويات جديدة.

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وأضافت ان مكتب نتنياهو أجرى مناقشات أمنية حساسة دون دعوة رئيسي الشاباك والموساد.

 
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