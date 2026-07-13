إعلام إسرائيلي: جولة سادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما

وذكرت التقارير أن سفيري إسرائيل ولبنان لدى الولايات المتحدة سيترأسان وفدي التفاوض.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن أن إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني يعملون على تهيئة الظروف اللازمة لتفعيل منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان.
وأضاف السفير أن المضي في المرحلة التجريبية يبقى مشروطا بتحمل الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما إذا استمر وجود حزب الله فيهما.
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