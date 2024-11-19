 
الثلاثاء 2024-11-19 03:45 ص
 

إعلام إسرائيلي: صواريخ من لبنان ألحقت أضرارا بمنازل وسيارات في كريات شمونة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 19-11-2024 02:43 ص
الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن أضرارا كبيرة لحقت بمنازل وسيارات جراء سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة.اضافة اعلان


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 5 صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بمدينة كريات شمونة.
 
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