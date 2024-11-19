إعلام إسرائيلي: صواريخ من لبنان ألحقت أضرارا بمنازل وسيارات في كريات شمونة

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الوكيل الإخباري- قالت صحيفة يديعوت أحرنوت إن أضرارا كبيرة لحقت بمنازل وسيارات جراء سقوط عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة. اضافة اعلان





وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 5 صواريخ أطلقت من لبنان سقطت في مناطق مفتوحة بمدينة كريات شمونة.