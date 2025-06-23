إعلام إسرائيلي: طائرة إسرائيلية تغير مسارها قبل الهبوط بمطار بن غوريون

وكانت إسرائيل أعلنت أمس الأحد أنها ستستأنف اليوم الاثنين رحلات جوية لإعادة الإسرائيليين العالقين في الخارج.
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