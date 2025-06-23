إعلام إسرائيلي: طائرة إسرائيلية تغير مسارها قبل الهبوط بمطار بن غوريون

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرة إسرائيلية اضطرت إلى تغيير مسارها قبل الهبوط في مطار بن غوريون بعد رصد إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل.

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