إعلام إسرائيلي: مئات الصواريخ أطلقت من لبنان خلال الساعة الأخيرة

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 12 الإسرائيلية إن مئات الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان خلال الساعة الأخيرة، وإن بعضها استهدفت قاعدة رامات دافيد العسكرية جنوب حيفا.

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