إعلام إسرائيلي: مئات الصواريخ أطلقت من لبنان خلال الساعة الأخيرة

في حين قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن تقديرات الجيش الإسرائيلي ترجح أن يستمر حزب الله في إطلاق الصواريخ خلال الأيام المقبلة دون أن يتوسع نطاق الاستهداف.
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