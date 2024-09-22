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إعلام إسرائيلي: مئات الصواريخ أطلقت من لبنان خلال الساعة الأخيرة

آثار صواريخ حزب الله
آثار صواريخ حزب الله
الأحد، 22-09-2024 07:39 ص

الوكيل الإخباري-  ذكرت القناة 12 الإسرائيلية إن مئات الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان خلال الساعة الأخيرة، وإن بعضها استهدفت قاعدة رامات دافيد العسكرية جنوب حيفا.

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في حين قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن تقديرات الجيش الإسرائيلي ترجح أن يستمر حزب الله في إطلاق الصواريخ خلال الأيام المقبلة دون أن يتوسع نطاق الاستهداف.

 
gnews

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