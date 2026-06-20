إعلام إسرائيلي: نتنياهو وكاتس يوجهان بوقف إطلاق النار في لبنان

ونقلت وسائل الإعلام، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها.
وأعلنت إيران السبت، أنها ستعيد إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة البحرية، ردا على مواصلة إسرائيل شنّ هجمات دموية في جنوب لبنان رغم التفاهم بين واشنطن وطهران على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، الذي يشمل هذه الجبهة كذلك.
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