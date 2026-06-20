السبت 2026-06-20 08:59 م

إعلام إسرائيلي: نتنياهو وكاتس يوجهان بوقف إطلاق النار في لبنان

ي
أرشيفية
 
السبت، 20-06-2026 06:17 م

الوكيل الإخباري- وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، السبت، بوقف إطلاق النار في لبنان، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

اضافة اعلان


ونقلت وسائل الإعلام، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها.


وأعلنت إيران السبت، أنها ستعيد إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة البحرية، ردا على مواصلة إسرائيل شنّ هجمات دموية في جنوب لبنان رغم التفاهم بين واشنطن وطهران على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، الذي يشمل هذه الجبهة كذلك.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

عربي ودولي عاجل الجيش الأميركي: نراقب مضيق هرمز لضمان بقائه مفتوحا

ن

أخبار محلية سلطة العقبة: فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة النشامى أمام الجزائر

ر

عربي ودولي غارات إسرائيلية تودي بحياة 18 لبنانيا في الجنوب

ب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تختتم برنامج المعهد السياسي للشباب الحزبي

ت

كأس العالم كشف تفاصيل إصابة رافيينا وسط شكوك حول مشواره في كأس العالم

ا

مناسبات آل أبو هنطش وآل فرح نسايب

ا

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرة الرواشدة

v

اقتصاد محلي 107 ملايين دولار قيمة صادرات "صناعة إربد" الشهر الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 