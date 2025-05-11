إعلام إسرائيلي: ويتكوف يصل إلى تل أبيب غدا

الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية ان مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف يصل إلى إسرائيل غدا في إطار الاتفاق على إطلاق سراح عيدان ألكسندر.

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