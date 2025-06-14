السبت 2025-06-14 06:24 م
 

إعلام إسرائيلي يكشف مصير طائرة نتنياهو

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أرشيفية
 
السبت، 14-06-2025 05:36 م

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متوقفة في أثينا بعد مغادرتها إسرائيل إثر بدء الهجوم على إيران.

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وكانت مصادر إسرائيلية قالت إن إسرائيل هرّبت طائراتها إلى أثينا وأماكن أخرى خشية من القصف الإيراني.

 
gnews

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