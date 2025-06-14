إعلام إسرائيلي يكشف مصير طائرة نتنياهو

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متوقفة في أثينا بعد مغادرتها إسرائيل إثر بدء الهجوم على إيران.

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