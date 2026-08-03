إعلام إيراني: إسقاط مسيّرة أميركية فوق مضيق هرمز

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن طائرة مسيّرة أميركية من طراز "MQ-9" أُسقطت بعد رصدها في أجواء مضيق هرمز جنوب إيران. اضافة اعلان





وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، الاثنين، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني رصدت الطائرة المسيّرة واستهدفتها، ما أدى إلى إسقاطها.





