إعلام إيراني: إسقاط مسيّرة أميركية فوق مضيق هرمز

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، الاثنين، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني رصدت الطائرة المسيّرة واستهدفتها، ما أدى إلى إسقاطها.
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