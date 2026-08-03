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إعلام إيراني: إسقاط مسيّرة أميركية فوق مضيق هرمز

إيران تقترح خطة مؤقتة لمضيق هرمز تمنحها سيطرة أكبر على مسارات الملاحة
مضيق هرمز
 
الإثنين، 03-08-2026 02:23 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن طائرة مسيّرة أميركية من طراز "MQ-9" أُسقطت بعد رصدها في أجواء مضيق هرمز جنوب إيران.اضافة اعلان


وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، الاثنين، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة للحرس الثوري الإيراني رصدت الطائرة المسيّرة واستهدفتها، ما أدى إلى إسقاطها.
 
 


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