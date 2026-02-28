إعلام إيراني: الرئيس بزشكيان بخير ولم يصب بأذى

وقالت "إرنا" إن "الرئيس مسعود بزشكيان بخير ولا يعاني أي مشكلة". كما نقلت وكالتا أنباء "مهر" و"إيسنا" المعلومة نفسها.
وأفاد تقارير باستهداف حي باستور في طهران حيث مقر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومقر الرئاسة.
وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.
