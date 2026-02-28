إعلام إيراني: الرئيس بزشكيان بخير ولم يصب بأذى

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" السبت بأن الرئيس مسعود بزشكيان "بخير ولم يُصب بأذى"، وذلك عقب ضربات إسرائيلية-أميركية على طهران ومدن إيرانية عدة.

وقالت "إرنا" إن "الرئيس مسعود بزشكيان بخير ولا يعاني أي مشكلة". كما نقلت وكالتا أنباء "مهر" و"إيسنا" المعلومة نفسها.



وأفاد تقارير باستهداف حي باستور في طهران حيث مقر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومقر الرئاسة.