السبت 2026-02-28 11:48 ص

إعلام إيراني: الرئيس بزشكيان بخير ولم يصب بأذى

ت
أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 11:39 ص

الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" السبت بأن الرئيس مسعود بزشكيان "بخير ولم يُصب بأذى"، وذلك عقب ضربات إسرائيلية-أميركية على طهران ومدن إيرانية عدة.

اضافة اعلان


وقالت "إرنا" إن "الرئيس مسعود بزشكيان بخير ولا يعاني أي مشكلة". كما نقلت وكالتا أنباء "مهر" و"إيسنا" المعلومة نفسها.


وأفاد تقارير باستهداف حي باستور في طهران حيث مقر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي ومقر الرئاسة.


وأعلنت إسرائيل، السبت، شنها هجوما "وقائيا" ضد إيران، في الوقت الذي أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بوقوع 3 انفجارات في وسط طهران.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

و

عربي ودولي نتنياهو: الولايات المتحدة وإسرائيل أطلقتا عملية ضد التهديد الوجودي الإيراني

ت

عربي ودولي إعلام إيراني: الرئيس بزشكيان بخير ولم يصب بأذى

و

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

و

عربي ودولي إيران تبدأ بالرد على إسرائيل

ا

أخبار محلية إطلاق صافرات الإنذار في الأردن

ت

أخبار محلية عاجل بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

ت

عربي ودولي أول تعليق من ترامب بعد الهجوم على إيران

و

عربي ودولي خريطة تظهر مسار الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران



 






الأكثر مشاهدة