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إعلام إيراني: الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا

صواريخ
صواريخ
 
الأحد، 15-06-2025 08:59 م

الوكيل الإخباري-   تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في إيران، اليوم الأحد، في حين ردت طهران بشن ضربات في تل أبيب وحيفا الساحلية.

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وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "بدأ سلاح الجو سلسلة من الضربات على عشرات من أهداف الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران".

 

بالمقابل، فعّلت إيران أنظمة الدفاع الجوي مساء الأحد في غرب البلاد، وفق ما ذكرت وكالة مهر للأنباء.

وقالت الوكالة إنه "قبل دقائق قليلة، تم تفعيل الدفاعات الجوية في كرمانشاه" في عدة أجزاء من المحافظة، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه والتي تقع على مسافة أكثر من 500 كيلومتر غرب العاصمة طهران.

فيما ردت طهران بإرسال صواريخ نحو تل أبيب وحيفا، فيما وذكرت وسائل اعلام إيرانية، أن الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا تستخدم للمرة الأولى.

 
gnews

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