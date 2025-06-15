إعلام إيراني: الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا

الوكيل الإخباري- تجددت الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في إيران، اليوم الأحد، في حين ردت طهران بشن ضربات في تل أبيب وحيفا الساحلية.

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وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "بدأ سلاح الجو سلسلة من الضربات على عشرات من أهداف الصواريخ أرض-أرض في غرب إيران".