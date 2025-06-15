إعلام إيراني: الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا

وقالت الوكالة إنه "قبل دقائق قليلة، تم تفعيل الدفاعات الجوية في كرمانشاه" في عدة أجزاء من المحافظة، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه والتي تقع على مسافة أكثر من 500 كيلومتر غرب العاصمة طهران.
فيما ردت طهران بإرسال صواريخ نحو تل أبيب وحيفا، فيما وذكرت وسائل اعلام إيرانية، أن الصواريخ التي تطلق الآن على تل أبيب وحيفا تستخدم للمرة الأولى.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران
-
موقع إيراني: مسيّرة إسرائيلية نفذت الهجوم على مطار مشهد
-
إسرائيل تعلن الإغلاق الكامل للمجال الجوي والمطارات
-
5 قتلى في قصف إسرائيلي على مبنى سكني في طهران
-
غارات إسرائيلية جديدة غربي إيران
-
بيان قطري فرنسي: ندعم حلا دبلوماسيا يعالج الهواجس بشأن أنشطة إيران النووية
-
أردوغان يبدي استعداد بلاده للتوسط في حل النزاع النووي الإيراني
-
نتنياهو: هاجمنا إيران لأننا كنا نواجه تهديدا وشيكا