إعلام إيراني: انفجار ناقلة نفط في مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري

وأضافت الوكالة أن الناقلة تعرضت لانفجار إثر اصطدامها باللغم، بعد مغادرتها المسار الملاحي الذي حددته إيران في المضيق.
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