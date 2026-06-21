إعلام إيراني: جولة المباحثات الأولى مع واشنطن ركزت على لبنان

الوكيل الإخباري- أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، بأن وفدي طهران وواشنطن المفاوضين عقدا جولة أولى من المباحثات في سويسرا، ركزت على الوضع في لبنان ولم تتطرق الى الملف النووي.

اضافة اعلان



وأورد مراسل التلفزيون الرسمي: "لم تجرِ أي مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي خلال جولة المباحثات الأولى التي استمرت 80 دقيقة"، مشيرا الى أن المحادثات "تركزت على تطبيق البند الثالث عشر من مذكرة تفاهم إسلام آباد، ولبنان كانت له الأولوية".