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إعلام إيراني: جولة المباحثات الأولى مع واشنطن ركزت على لبنان

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أرشيفية
 
الأحد، 21-06-2026 07:01 م

الوكيل الإخباري- أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، الأحد، بأن وفدي طهران وواشنطن المفاوضين عقدا جولة أولى من المباحثات في سويسرا، ركزت على الوضع في لبنان ولم تتطرق الى الملف النووي.

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وأورد مراسل التلفزيون الرسمي: "لم تجرِ أي مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي خلال جولة المباحثات الأولى التي استمرت 80 دقيقة"، مشيرا الى أن المحادثات "تركزت على تطبيق البند الثالث عشر من مذكرة تفاهم إسلام آباد، ولبنان كانت له الأولوية".


وتتمسك طهران بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحليفها حزب الله في لبنان، بحسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن هذا الأسبوع، قبل التفاوض على اتفاق نهائي يشمل مسائل عدة أبرزها البرنامج النووي.

 
 


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