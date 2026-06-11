الخميس 2026-06-11 01:23 ص

إعلام إيراني: دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 11-06-2026 12:57 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبي إيران، بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة.اضافة اعلان


كما ذكرت وسائل الإعلام وقوع انفجار في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.
 
 


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