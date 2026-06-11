إعلام إيراني: دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبي إيران، بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة. اضافة اعلان





كما ذكرت وسائل الإعلام وقوع انفجار في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.









