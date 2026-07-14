الثلاثاء 2026-07-14 08:33 م

إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم بمضيق هرمز

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 14-07-2026 07:34 م

الوكيل الإخباري- أفادت كالة فارس للأنباء الإيرانية، مساء الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية قرب مضيق هرمز، يأتي ذلك في ظل تجدّد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.

اضافة اعلان


وقالت الوكالة الإيرانية بـ"دوي عدة انفجارات سُمع قرابة الساعة 18:45 في جزيرة قشم"، مضيفة أن منطقة مسن في الجزيرة تعرضت مرات عدة خلال الأيام الأخيرة لضربات شنّها "العدو الأميركي".


يأتي ذلك في وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن النفط يتدفق بغزارة غير مسبوقة، بفضل القوة الهائلة للجيش الأميركي.


وأضاف ترامب أن مضيق هرمز أصبح مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء إيران، معتبرا أن ذلك يعود إلى "قيادتها الكاذبة والعنيفة والحاقدة، التي تقودها نحو الدمار الشامل".


وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا كاملا، لكن فقط على السفن القادمة من وإلى الموانئ الإيرانية، أو التي تحمل أي شحنات إيرانية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أول تعليق من بالوغون بعد أزمة إلغاء إيقافه في مونديال 2026

كأس العالم أول تعليق من بالوغون بعد أزمة إلغاء إيقافه في مونديال 2026

انخفاض منسوب نهر الراين يفرض ضغوطًا جديدة على الاقتصاد الألماني

عربي ودولي انخفاض منسوب نهر الراين يفرض ضغوطًا جديدة على الاقتصاد الألماني

ل

عربي ودولي ترامب يستبدل فكرة فرض رسوم على السفن في مضيق هرمز بأمر أكثر ربحا

ب

أخبار محلية الصفدي ونظيره الكويتي يبحثان التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة

ب

أخبار محلية افتتاح 4 قاعات تدريسية حديثة في جامعة اليرموك

ب

عربي ودولي إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم بمضيق هرمز

f

أخبار محلية ولي العهد يقدم العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الشيخ حمد

ل

اقتصاد محلي الإنفاق الرأسمالي يواصل ارتفاعه في 2026



 
 






الأكثر مشاهدة

 