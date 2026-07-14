إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم بمضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أفادت كالة فارس للأنباء الإيرانية، مساء الثلاثاء، بسماع دوي انفجارات في جزيرة قشم الإيرانية قرب مضيق هرمز، يأتي ذلك في ظل تجدّد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.

اضافة اعلان



وقالت الوكالة الإيرانية بـ"دوي عدة انفجارات سُمع قرابة الساعة 18:45 في جزيرة قشم"، مضيفة أن منطقة مسن في الجزيرة تعرضت مرات عدة خلال الأيام الأخيرة لضربات شنّها "العدو الأميركي".



يأتي ذلك في وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن النفط يتدفق بغزارة غير مسبوقة، بفضل القوة الهائلة للجيش الأميركي.



وأضاف ترامب أن مضيق هرمز أصبح مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء إيران، معتبرا أن ذلك يعود إلى "قيادتها الكاذبة والعنيفة والحاقدة، التي تقودها نحو الدمار الشامل".