إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم بمضيق هرمز

وقالت الوكالة الإيرانية بـ"دوي عدة انفجارات سُمع قرابة الساعة 18:45 في جزيرة قشم"، مضيفة أن منطقة مسن في الجزيرة تعرضت مرات عدة خلال الأيام الأخيرة لضربات شنّها "العدو الأميركي".
يأتي ذلك في وقت قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن النفط يتدفق بغزارة غير مسبوقة، بفضل القوة الهائلة للجيش الأميركي.
وأضاف ترامب أن مضيق هرمز أصبح مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء إيران، معتبرا أن ذلك يعود إلى "قيادتها الكاذبة والعنيفة والحاقدة، التي تقودها نحو الدمار الشامل".
وأعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا كاملا، لكن فقط على السفن القادمة من وإلى الموانئ الإيرانية، أو التي تحمل أي شحنات إيرانية.
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