الخميس 2026-04-23 09:44 م

إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات في طهران وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي

الخميس، 23-04-2026 09:19 م

الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أجزاء من العاصمة طهران مساء الخميس، على خلفية تقارير عن نشاط جوي معاد، في أول مؤشر مماثل منذ بدء سريان وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أنه سُمع "دوي إطلاقات للدفاع الجوي" في غرب طهران، فيما أفادت وكالة "مهر" بتفعيل تلك الأنظمة في مناطق عدة من العاصمة للتصدي لـ"أهداف معادية"، من دون مزيد من التفاصيل.

 
 


