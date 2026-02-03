الثلاثاء 2026-02-03 11:53 م

إعلام إيراني: طائرة مسيرة أنهت "مهمة استطلاع في المياه الدولية"

انقطاع تام للإنترنت داخل إيران
إيران
 
الثلاثاء، 03-02-2026 11:40 م

الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إنّ طائرة مسيّرة إيرانية أنهت "مهمة استطلاع في المياه الدولية"، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات أميركية أثناء إبحارها في بحر العرب، بحسب ما أفاد به متحدث عسكري أميركي.

اضافة اعلان


وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى انقطاع الاتصال بطائرة مسيّرة في المياه الدولية، مؤكدة أن سبب انقطاع الاتصال لا يزال مجهولا.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

انقطاع تام للإنترنت داخل إيران

عربي ودولي إعلام إيراني: طائرة مسيرة أنهت "مهمة استطلاع في المياه الدولية"

البنك العربي يرعى فعاليات برنامج يوم اليتيم في عمان والطفيلة بالتعاون مع بنك الملابس

أخبار الشركات البنك العربي يرعى فعاليات برنامج يوم اليتيم في عمان والطفيلة بالتعاون مع بنك الملابس الخيري

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له

عربي ودولي نتنياهو يقول لويتكوف: لا يمكن الوثوق بإيران

الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

نقابة المهندسين

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين نقابة المهندسين وشركة الكهرباء في مجال تدريب المهندسين

سيف الإسلام القذافي

عربي ودولي أنباء عن مقتل سيف الإسلام القذافي

ترامب يلتقي الرئيس الكولومبي بيترو في البيت الأبيض

عربي ودولي ترامب يلتقي الرئيس الكولومبي بيترو في البيت الأبيض

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

أخبار محلية وزارة التخطيط: بدء عملية إعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث 2026



 






الأكثر مشاهدة