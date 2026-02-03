إعلام إيراني: طائرة مسيرة أنهت "مهمة استطلاع في المياه الدولية"

الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إنّ طائرة مسيّرة إيرانية أنهت "مهمة استطلاع في المياه الدولية"، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة إسقاط طائرة مسيّرة إيرانية اقتربت من حاملة طائرات أميركية أثناء إبحارها في بحر العرب، بحسب ما أفاد به متحدث عسكري أميركي.

