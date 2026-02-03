إعلام إيراني: طائرة مسيرة أنهت "مهمة استطلاع في المياه الدولية"

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى انقطاع الاتصال بطائرة مسيّرة في المياه الدولية، مؤكدة أن سبب انقطاع الاتصال لا يزال مجهولا.
