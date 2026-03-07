إعلام إيراني: غارات أمريكية إسرائيلية تشعل سماء طهران

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية بشن غارات أمريكية إسرائيلية في سماء طهران وسماع دوي انفجار في غرب المدينة.



وأضافت وسائل إعلام إيرانية أنه تم "سماع صوت تحليق مقاتلة في العاصمة طهران ودوي انفجار في غربها".



وأفادت "بسماع دوي انفجارات في مدينة أهواز وميناء لنغه جنوب البلاد ومدينة سقز في الجنوب".

يأتي هذا في ظل تصعيد الولايات المتحدة وإسرائيل لحملتهما الجوية على إيران ومواقع متفرقة من أنحاء البلاد، في محاولة لإضعاف البنية التحتية العسكرية الإيرانية.