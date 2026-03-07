إعلام إيراني: غارات أمريكية إسرائيلية تشعل سماء طهران

وأضافت وسائل إعلام إيرانية أنه تم "سماع صوت تحليق مقاتلة في العاصمة طهران ودوي انفجار في غربها".
وأفادت "بسماع دوي انفجارات في مدينة أهواز وميناء لنغه جنوب البلاد ومدينة سقز في الجنوب".
يأتي هذا في ظل تصعيد الولايات المتحدة وإسرائيل لحملتهما الجوية على إيران ومواقع متفرقة من أنحاء البلاد، في محاولة لإضعاف البنية التحتية العسكرية الإيرانية.
هذا وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان فجر السبت، أنه نفذ الموجة الـ 23 من عملية "الوعد الصادق 4" في عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
-
أخبار متعلقة
-
إنزال إسرائيلي فاشل في البقاع وتقارير عن سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات حزب الله
-
البيت الأبيض يتحدث عن إرسال قوات برية إلى إيران
-
وزير أمريكي يتوعد إيران الليلة بأضخم عملية قصف منذ بدء الحرب
-
السعودية تعلن اعتراض 4 مسيرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة النفطي
-
مقر خاتم الأنبياء العسكري يعلن استهداف الكويت والإمارات
-
صاروخ إيراني يحمل رأسا متشظيا يستهدف إسرائيل
-
إعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل
-
الطيران المدني القطري يعلن استئنافا جزئيا لحركة الملاحة الجوية