الجمعة 2026-06-12 04:01 م

إعلام إيراني: مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تلحظ الافراج عن 24 مليار دولار من أصول مجمدة

إعلام إيراني: مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تلحظ الافراج عن 24 مليار دولار من أصول مجمدة
إعلام إيراني: مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تلحظ الافراج عن 24 مليار دولار من أصول مجمدة
 
الجمعة، 12-06-2026 01:34 م
الوكيل الإخباري-   قالت وكالة مهر الإيرانية، الجمعة، إنّ مذكرة التفاهم المطروحة بين طهران وواشنطن تتضمن التزام الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على إيران، وسحب قواتها من المناطق المحيطة بها، إلى جانب رفع الحصار البحري.اضافة اعلان


وأضافت الوكالة أن المفاوضات النهائية ستركز على الملفات النووية والاقتصادية، مع استبعاد أي نقاشات تتعلق ببرنامج الصواريخ الإيراني.

ووفقا للوكالة، تشمل مذكرة التفاهم كذلك إعادة فتح مضيق هرمز، وإلغاء العقوبات النفطية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وأشارت الوكالة إلى أن مسودة الاتفاق ما تزال بحاجة إلى إقرار نهائي من السلطات المعنية قبل اعتمادها رسميا.

ويأتي ذلك غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل الى اتفاق مع إيران، في حين أكدت الأخيرة أنها لم تحسم موقفها بشأنه بعد.

مضيق هرمز

قال الإعلام الرسمي الإيراني الجمعة إن طهران لن تتخلى عن السيادة على مضيق هرمز بموجب مسودة مذكرة التفاهم التي يُعمل عليها مع الولايات المتحدة.

وأوردت وكالة إرنا أن إيران لا تقدم في هذا النصّ أي التزام بالتخلي عن إدارة المضيق أو العودة الى الظروف التي كانت تسبق حرب الولايات المتحدة وإسرائيلي على إيران.

أصول مجمدة

قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إنّ مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تلحظ الافراج عن 24 مليار دولار من الأصول المجمّدة لإيران.

وأوردت الوكالة أن المذكرة تتيح "الافراج عن 24 مليار دولار من أصول إيران المجمّدة خلال مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن الاتفاق النهائي"، مشيرة الى أن نصف هذا المبلغ "سيصبح متاحا لإيران قبل بدء المفاوضات".

لبنان

قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إنّ مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تضع حدا للحرب في الشرق الأوسط، بما يشمل لبنان حيث تخوض إسرائيل مواجهة مع حزب الله.

وأوردت الوكالة أن المذكرة تتضمن "وقفا فوريا ودائما للأعمال العدائية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان".

الملف النووي

قالت وكالة أنباء مهر الإيرانية إنّ مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تحدد مهلة 60 يوما للتفاوض بشأن ملف طهران النووي.

وأوردت الوكالة أن المذكرة تمنح "60 يوما للمفاوضات بهدف التوصل الى اتفاق بشأن المسائل النووية والرفع الكامل للعقوبات الأميركية الأولية والثانوية".
 
 


gnews

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