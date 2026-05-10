إعلام إيراني: مقترح طهران بالمفاوضات يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأميركية

الوكيل الإخباري- ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، الأحد، نقلا عن مصدر مطلع أن النص الإيراني المقترح للمفاوضات مع الولايات المتحدة يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا، وضمان عدم وقوع أي هجمات أخرى على إيران، بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرى من خلال تفاهم سياسي.

اضافة اعلان



وأضاف المصدر أن النص الإيراني يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأميركية، وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، وإدارة إيران لمضيق هرمز، شريطة الوفاء بالتزامات معينة من جانب الولايات المتحدة.