إعلام إيراني: مقترح طهران بالمفاوضات يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأميركية

الأحد، 10-05-2026 11:56 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، الأحد، نقلا عن مصدر مطلع أن النص الإيراني المقترح للمفاوضات مع الولايات المتحدة يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا، وضمان عدم وقوع أي هجمات أخرى على إيران، بالإضافة إلى بعض القضايا الأخرى من خلال تفاهم سياسي.

وأضاف المصدر أن النص الإيراني يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأميركية، وإنهاء الحرب على جميع الجبهات، وإدارة إيران لمضيق هرمز، شريطة الوفاء بالتزامات معينة من جانب الولايات المتحدة.


وأشار المصدر إلى أن النص الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران فور توقيع التفاهم المبدئي، وضرورة رفع العقوبات المفروضة على بيع النفط الإيراني خلال فترة الثلاثين يوما.

 
 


