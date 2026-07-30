إعلام إيراني: هجمات في محيط قشم وآبادان ودوي انفجار في بوشهر

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الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع هجمات في محيط جزيرة قشم ومدينة آبادان، بالإضافة إلى سماع دوي انفجار في بوشهر، فيما أعلن الجيش الأميركي تنفيذ ضربات انتقامية "قوية" ضد إيران، في أول هجمات تستهدف الأراضي الإيرانية منذ نحو أسبوع. اضافة اعلان





وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان: "تُعد هذه الضربات ردًا قويًا على محاولات الهجوم الإيرانية التي وقعت أمس واستهدفت القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط".



وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أميركي، بأن الولايات المتحدة تشن ضربة جوية على إيران.



وذكرت وكالة "إرنا"، نقلًا عن مسؤول في محافظة هرمزغان الجنوبية، أن "فرق الإنقاذ تحاول تحديد موقع شخصين عالقين تحت أنقاض منزل في جزيرة قشم".



واستأنف الجيش الأميركي، الخميس، ضرباته على إيران، والتي جاءت ردًا على هجمات نفّذتها طهران واستهدفت تجمعات أميركية في المنطقة بعد أسبوع من التهدئة، في ما ينذر بتوسيع الحرب في الشرق الأوسط، خصوصًا مع دخول حلفاء إيران الإقليميين على خط المواجهة.



وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان: "تُعد هذه الضربات ردًا قويًا على محاولات الهجوم الإيرانية التي وقعت أمس واستهدفت القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط".



وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة "قوية للغاية" إلى إيران عقب هجوم استهدف القوات الأميركية، مؤكدًا أن واشنطن سترد على الهجوم، مع إبقاء احتمال التوصل إلى اتفاق مع طهران قائمًا.



وأضاف ترامب، للصحفيين في البيت الأبيض: "إذن جاء دورنا"، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية ستنظر في إمكانية التوصل إلى اتفاق في مرحلة لاحقة، لكنه شدد على أن الرد سيكون قويًا إذا لم تُحل الخلافات عبر المسار الدبلوماسي.





