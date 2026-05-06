إعلام إيراني: وفاة 8 أشخاص بحريق مركز تجاري غربي طهران

الأربعاء، 06-05-2026 05:24 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس الثلاثاء أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 36 من جراء اندلاع حريق في مركز تجاري غربي العاصمة طهران.اضافة اعلان


وقالت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية إن إدارة الإطفاء المحلية قالت إن الطبقة الخارجية للمبنى قابلة للاشتعال، مما أسهم في الانتشار السريع للهب.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، منها ميزان، مقطعا مصورا يُظهر تصاعد عمود كثيف من الدخان من موقع الحادث.
 
 


