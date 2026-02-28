السبت 2026-02-28 03:31 م

إعلام بحريني: دوي انفجارات في المنامة

السبت، 28-02-2026 12:11 م

الوكيل الإخباري- كشفت وسائل إعلام بحرينية عن سماع دوي انفجارات في البحرين.

وأظهرت صور سقوط صاروخ في العاصمة البحرينية المنامة.


بدورها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن تفعيل صفارات الإنذار ودعت المواطنين البحرينيين والمقيمين للتوجه إلى أقرب مكان آمن.

 
 


