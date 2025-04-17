إعلام: ترامب يرفض عرضا من زيلينسكي لشراء صواريخ "باتريوت"

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام أوروبية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض عرض فلاديمير زيلينسكي لشراء منظومات "باتريوت" الدفاعية بقيمة 50 مليار دولار.

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