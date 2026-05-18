إعلام: ترامب يعقد اجتماعا للأمن القومي لمناقشة استئناف الحرب على إيران

ووفق الشبكة حضر الاجتماع الذي جرى في نادي ترامب للغولف بفرجينيا كل من نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) جون راتكليف والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.
جاء هذا الاجتماع بعد ساعات فقط من عودة ترامب من الصين، وهي دولة تعتبر الحليف التجاري والدبلوماسي الأكبر لإيران في الشرق، في توقيت يُرجح أن يكون الرئيس الأمريكي ناقش مع المسؤولين الصينيين أبعاد الأزمة مع طهران قبل هذا اللقاء الحاسم.
كما يأتي الاجتماع بعد أيام من إعلان البنتاغون أن المدمرة "يو إس إس ديلبرت د. بلاك" أقلعت من البحرين متجهة إلى الخليج، وأن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" تقوم بتدريبات في خليج عمان، في استعراض للقوة قبل أي عملية محتملة.
