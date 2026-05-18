إعلام: ترامب يعقد اجتماعا للأمن القومي لمناقشة استئناف الحرب على إيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الوكيل الإخباري-   كشف مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا مع كبار مسؤوليه للأمن القومي يوم السبت، لمناقشة المسار المستقبلي للحرب مع إيران.

جاء ذلك قبل يوم واحد من تصريح ترامب بأن طهران "يجب أن تتحرك بسرعة، وإلا فلن يبقى لها شيء".

ووفق الشبكة حضر الاجتماع الذي جرى في نادي ترامب للغولف بفرجينيا كل من نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو ومدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) جون راتكليف والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

جاء هذا الاجتماع بعد ساعات فقط من عودة ترامب من الصين، وهي دولة تعتبر الحليف التجاري والدبلوماسي الأكبر لإيران في الشرق، في توقيت يُرجح أن يكون الرئيس الأمريكي ناقش مع المسؤولين الصينيين أبعاد الأزمة مع طهران قبل هذا اللقاء الحاسم.

كما يأتي الاجتماع بعد أيام من إعلان البنتاغون أن المدمرة "يو إس إس ديلبرت د. بلاك" أقلعت من البحرين متجهة إلى الخليج، وأن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" تقوم بتدريبات في خليج عمان، في استعراض للقوة قبل أي عملية محتملة.

 
 


