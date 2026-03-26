الخميس 2026-03-26 12:05 م

إعلام تركي: مسيّرات مجهولة هاجمت ناقلة نفط في البحر الأسود قبالة سواحل تركيا

الخميس، 26-03-2026 09:17 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت قناة NTV التركية بأن مسيّرات مجهولة هاجمت ناقلة نفط مملوكة لشركة ALTURA التركية في البحر الأسود قبالة السواحل التركية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة وطاقمها طلب المساعدة.

وقالت القناة إن ناقلة نفط تركية محملة بالنفط الخام تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة في البحر الأسود قرب إسطنبول وعلى بُعد 15 ميلًا بحريًا من مضيق البوسفور

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة، من فئة "سويزماكس"، كانت محملة بالكامل بنحو مليون برميل من خام الأورال من نوفوروسيسك.

وتخضع ناقلة النفط "ألتورا" لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها غير خاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة.

 
 


الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات المخطّطَ الإرهابي الذي كان يستهدف رموز وقيادات دولة الكويت الشقيقة؛ محاولةً مرفوضةً لتهديد أمن الكويت وسيادتها واستقرارها.

