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إعلام رسمي إيراني: ارتفاع حصيلة انفجار ميناء رجائي إلى 40 قتيلا

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 27-04-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت حصيلة الانفجار الذي وقع السبت في ميناء تجاري إيراني إلى 40 قتيلا على الأقل وأكثر من ألف جريح، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني الأحد.اضافة اعلان


ووقع الانفجار الذي سُمع دويّه على بعد عشرات الكيلومترات، على رصيف ميناء رجائي، حيث يمر 85% من البضائع الإيرانية.

ويعدّ الميناء الذي يقع على مضيق هرمز حيث يعبر خُمس إنتاج النفط العالمي، جزءا من منطقة بندر عباس الكبرى التي يقطنها حوالي 650 ألف شخص، كذلك، تضم المنطقة قاعدة رئيسة للبحرية الإيرانية.

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في وقت سابق اليوم إلى مكان الانفجار، وأمر بإجراء تحقيق في أسباب الكارثة.

وأعرب بزشكيان عن امتنانه لعناصر الإطفاء والمسعفين وكذلك لأعضاء الحرس الثوري والجيش الذين قدموا للمساعدة في مكان الكارثة.

ونقل الإعلام الرسمي عن هيئة الجمارك في إيران أن الانفجار وقع على الأرجح بسبب تخزين مواد خطرة ومواد كيميائية فيه.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي إنه لم تكن هناك أي شحنات مستوردة أو مصدّرة للوقود العسكري أو للاستخدام العسكري في المنطقة التي شهدت حادث الحريق وفي ميناء رجائي.
 
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