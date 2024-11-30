 
الأحد 2024-12-01 01:01 ص
 

إعلام رسمي سوري: الأوضاع بمحافظة حماة هادئة

علم سوريا
علم سوريا
السبت، 30-11-2024 11:57 م
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الأوضاع في محافظة حماة (وسط سوريا) هادئة، وإن الجيش السوري في أتم الجاهزية للتصدي لأي اعتداء إرهابي، بحسب تعبيرها.اضافة اعلان


يأتي ذلك بعد أن قالت المعارضة السورية المسلحة إن قواتها وصلت إلى وسط مدينة حماة وسيطرت على بلدات عدة بريفها الشمالي عقب سيطرتها على معظم مدينة حلب.
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية الأمن يحذر المواطنين بشأن المدافئ

جانب من المحاضرة التوعوية

أخبار محلية محاضرة في عجلون حول مكافحة الفساد

ارشيفية

فلسطين 40 شهيدا بقصف بناية سكنية في تل الزعتر في قطاع غزة

علم سوريا

عربي ودولي إعلام رسمي سوري: الأوضاع بمحافظة حماة هادئة

ارشيفية

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 191

ارشيفية

عربي ودولي المعارضة السورية: نوسّع المناطق الآمنة لضمان عودة النازحين

بشار الأسد

عربي ودولي الرئاسة السورية: سوريا قادرة على دحر "الإرهابيين"

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات



 




الأكثر مشاهدة