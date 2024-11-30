إعلام رسمي سوري: الأوضاع بمحافظة حماة هادئة

11:57 م

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن الأوضاع في محافظة حماة (وسط سوريا) هادئة، وإن الجيش السوري في أتم الجاهزية للتصدي لأي اعتداء إرهابي، بحسب تعبيرها. اضافة اعلان





يأتي ذلك بعد أن قالت المعارضة السورية المسلحة إن قواتها وصلت إلى وسط مدينة حماة وسيطرت على بلدات عدة بريفها الشمالي عقب سيطرتها على معظم مدينة حلب.