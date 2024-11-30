إعلام رسمي سوري: الأوضاع بمحافظة حماة هادئة

يأتي ذلك بعد أن قالت المعارضة السورية المسلحة إن قواتها وصلت إلى وسط مدينة حماة وسيطرت على بلدات عدة بريفها الشمالي عقب سيطرتها على معظم مدينة حلب.
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