إعلام رسمي نقلا عن متحدث عسكري إيراني: الولايات المتحدة "تتفاوض مع نفسها"

وقال مصدر مطلع، إن واشنطن أعدت خطة من 15 نقطة تهدف إلى وضع حد للحرب، وأرسلتها إلى إيران.
وسخر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية،، من القيادة الأمريكية قائلا "هل وصل مستوى صراعكم الداخلي إلى مرحلة أنكم تتفاوضون مع أنفسكم؟".
وأضاف "أشخاص مثلنا لا يمكنهم أبدا التوافق مع أشخاص مثلكم."
-
أخبار متعلقة
-
