الأربعاء 2026-03-25 10:26 ص

إعلام رسمي نقلا عن متحدث عسكري إيراني: الولايات المتحدة "تتفاوض مع نفسها"

ارشيفية
 
الأربعاء، 25-03-2026 09:15 ص
الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث عسكري إيراني قوله، الأربعاء، إنّ الولايات المتحدة تتفاوض مع نفسها، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن طهران تريد إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.اضافة اعلان


وقال مصدر مطلع، إن واشنطن أعدت خطة من 15 نقطة تهدف إلى وضع حد للحرب، وأرسلتها إلى إيران.

وسخر إبراهيم ذو الفقاري، المتحدث باسم القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية،، من القيادة الأمريكية قائلا "هل وصل مستوى صراعكم الداخلي إلى مرحلة أنكم تتفاوضون مع أنفسكم؟".

وأضاف "أشخاص مثلنا لا يمكنهم أبدا التوافق مع أشخاص مثلكم."
 
 


تحذير عاجل من الأمن العام لجميع المواطنين

