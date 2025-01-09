إعلام سوري: تعيين اللواء علي النعسان رئيسا لهيئة الأركان في سوريا

وشمل القرار ترفيع وزير الدفاع السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أحمد أبو قصرة، إلى رتبة لواء ومعه علي نور الدين النعسان الذي حصل على نفس الرتبة العسكرية بعد الترفيع.
وذكرت مواقع إخبارية سورية أن علي نور الدين النعسان، هو "قائد عسكري في هيئة تحرير الشام، ورئيس الأركان في الجيش السوري الجديد".
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