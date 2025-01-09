إعلام سوري: تعيين اللواء علي النعسان رئيسا لهيئة الأركان في سوريا

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام سورية، بأن القيادة العامة في سوريا قررت تعيين اللواء علي نور الدين النعسان، رئيسا لهيئة الأركان الجديدة في البلاد.

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ونشرت قناة التلفزيون السوري على "تلغرام" صورة للواء علي النعسان، مصحوبة بتعليق: "رئيس هيئة الأركان اللواء علي النعسان.. بالتوفيق".

وفي 28 ديسمبر 2024 أصدر قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع قرارا يقضي بترفيع عدد من الضباط العسكريين إلى رتب أعلى منها.



وشمل القرار ترفيع وزير الدفاع السوري في حكومة تصريف الأعمال السورية، مرهف أحمد أبو قصرة، إلى رتبة لواء ومعه علي نور الدين النعسان الذي حصل على نفس الرتبة العسكرية بعد الترفيع.



وذكرت مواقع إخبارية سورية أن علي نور الدين النعسان، هو "قائد عسكري في هيئة تحرير الشام، ورئيس الأركان في الجيش السوري الجديد".