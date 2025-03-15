 
السبت 2025-03-15 07:58 م
 




            

        








    

        

        

            إعلام سوري: مقتل 3 في انفجار بحي الرمل في اللاذقية
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        06:19 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مراسلها في اللاذقية القول إن انفجاراً عنيفاً «هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية»، و«لا تزال أسبابه مجهولة» حتى الآن.

بدورها، أعلنت «الإخبارية السورية» مقتل 3 في حصيلة أولية للانفجار بحي الرمل.
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وأوردت «سانا» نقلاً عن محافظة اللاذقية أن الانفجار «خلف حتى اللحظة 3 قتلى و12 مصاباً وما زالت فرق الدفاع المدني والأهالي يبحثون عن مصابين ومفقودين».

وأعلن الدفاع المدني السوري أن هناك «جرحى مدنيون وعالقون تحت الأنقاض في حصيلة أولية لانفجار مجهول في مبنى مكوّن من أربعة طوابق في حي الرمل، وفرق البحث والإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني السوري تباشر العمل في موقع الانفجار».
 
الشرق الأوسط









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            إعلام سوري: مقتل 3 في انفجار بحي الرمل في اللاذقية
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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