إعلام سوري: مقتل 3 في انفجار بحي الرمل في اللاذقية

بدورها، أعلنت «الإخبارية السورية» مقتل 3 في حصيلة أولية للانفجار بحي الرمل.
وأوردت «سانا» نقلاً عن محافظة اللاذقية أن الانفجار «خلف حتى اللحظة 3 قتلى و12 مصاباً وما زالت فرق الدفاع المدني والأهالي يبحثون عن مصابين ومفقودين».
وأعلن الدفاع المدني السوري أن هناك «جرحى مدنيون وعالقون تحت الأنقاض في حصيلة أولية لانفجار مجهول في مبنى مكوّن من أربعة طوابق في حي الرمل، وفرق البحث والإنقاذ والإسعاف في الدفاع المدني السوري تباشر العمل في موقع الانفجار».
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