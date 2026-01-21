الأربعاء 2026-01-21 02:23 م

إعلام سوري يعلن وفاة أحد أفراد عائلة الأسد

الأربعاء، 21-01-2026 01:48 م
الوكيل الإخباري -  تناقلت وسائل إعلام سورية اليوم الاربعاء، أنباء عن وفاة رفعت الأسد شقيق الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد، وعم الرئيس المخلوع بشار الأسد.اضافة اعلان


وقالت وسائل إعلام، إن حسابات لعائلة الأسد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نعت صباح اليوم الأربعاء وفاة رفعت الأسد، أحد أبرز أركان النظام السوري خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وعُرف الأسد بقيادته سرايا الدفاع، وأُبعد عن سورية بعد صراع داخلي على السلطة، وعاش سنوات طويلة في فرنسا قبل عودته إلى دمشق في أعوامه الأخيرة.
 
 


