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إعلام عبري: إسرائيل تستعد لشن هجوم واسع في لبنان

جيش الاحتلال قرب الحدود مع لبنان
جيش الاحتلال
الإثنين، 14-10-2024 10:46 م
الوكيل الإخباري-    قالت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال يستعد لشن هجوم واسع النطاق في لبنان قد يشمل العاصمة بيروت، ردا على الهجوم الذي شنه حزب الله أمس واستهدف قاعدة عسكرية بمنطقة بنيامينا جنوب حيفا.اضافة اعلان


وأتى قرار الهجوم عقب اجتماع أمني جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وقائد الجيش هرتسي هاليفي، تم خلاله كذلك مناقشة الرد على إيران.

وأشارت هيئة البث، إلى أن القادة الثلاثة سيكون بيدهم قرار تحديد حجم الضربة وتوقيتها.
 
gnews

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