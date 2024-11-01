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إعلام عبري: إسرائيل تقدر أن إيران لا تزال تدرس كيفية الرد

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 01-11-2024 11:52 م

الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية في إسرائيل تقدر أن إيران لا تزال تدرس كيفية الرد على الهجوم الإسرائيلي.

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وأضافت أن إسرائيل تستعد لكل السيناريوهات بدعم أميركي، وتستعد للرد على أي خطوة.

 

 

 
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