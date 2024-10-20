إعلام عبري: إصابة 26 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة على جبهتي لبنان وغزة

وقالت إنّ 23 جندياً من بين الجنود الـ26 المصابين أصيبوا عند الحدود مع لبنان، فيما أصيب 3 في قطاع غزة.
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