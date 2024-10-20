إعلام عبري: إصابة 26 جنديا إسرائيليا خلال 24 ساعة على جبهتي لبنان وغزة

05:09 م

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الوكيل الإخباري- أقرت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 26 جندياً إسرائيلياً خلال الساعات الـ24 الماضية، على جبهتي لبنان وقطاع غزة. اضافة اعلان





وقالت إنّ 23 جندياً من بين الجنود الـ26 المصابين أصيبوا عند الحدود مع لبنان، فيما أصيب 3 في قطاع غزة.