إعلام عبري: إطلاق صاروخ من اليمن

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام عبرية فجر الخميس، إن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن رصدها لعملية إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل. اضافة اعلان



