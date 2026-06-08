الإثنين 2026-06-08 06:59 ص

إعلام عبري: إغلاق المجال الجوي مؤقتًا

إعلام عبري: إغلاق المجال الجوي مؤقتًا
إعلام عبري: إغلاق المجال الجوي مؤقتًا
 
الإثنين، 08-06-2026 06:22 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت القناة 12 الإسرائيلية، فجر الاثنين، بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي مؤقتًا، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، في تطور أمني جديد يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية.اضافة اعلان


وبحسب القناة، جاء قرار الإغلاق الاحترازي بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أهداف عسكرية داخل إيران، فيما أكد الجيش في وقت سابق رصد صاروخ أُطلق من اليمن وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتعامل معه، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

أجواء صيفية معتدلة تسيطر على المملكة اليوم وغدًا

الطقس أجواء صيفية معتدلة تسيطر على المملكة اليوم وغدًا

أكسيوس عن مسؤول أميركي: القصف الإسرائيلي على إيران كان محدودًا نسبيًا

عربي ودولي أكسيوس عن مسؤول أميركي: القصف الإسرائيلي على إيران كان محدودًا نسبيًا

إعلام عبري: إغلاق المجال الجوي مؤقتًا

عربي ودولي إعلام عبري: إغلاق المجال الجوي مؤقتًا

اليمن يدخل على خط التصعيد بإطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل

عربي ودولي اليمن يدخل على خط التصعيد بإطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل

21 قتيلاً في انقلاب حافلة تقل زائرين جنوبي العراق

عربي ودولي 21 قتيلاً في انقلاب حافلة تقل زائرين جنوبي العراق

وزارة الصحة الإسرائيلية توجه بنقل العمل إلى منشآت محمية تحت الأرض

عربي ودولي وزارة الصحة الإسرائيلية توجه بنقل العمل إلى منشآت محمية تحت الأرض

قبل أيام من المونديال .. إصابات في حادث طعن بمحطة بنسلفانيا في نيويورك

عربي ودولي قبل أيام من المونديال .. إصابات في حادث طعن بمحطة بنسلفانيا في نيويورك

إسرائيل تعلن إغلاق معابر غزة ووقف إدخال المساعدات حتى إشعار آخر

فلسطين إسرائيل تعلن إغلاق معابر غزة ووقف إدخال المساعدات حتى إشعار آخر



 
 






الأكثر مشاهدة

 