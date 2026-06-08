إعلام عبري: إغلاق المجال الجوي مؤقتًا

06:22 ص

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 12 الإسرائيلية، فجر الاثنين، بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي مؤقتًا، عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، في تطور أمني جديد يأتي وسط تصاعد التوترات الإقليمية. اضافة اعلان





وبحسب القناة، جاء قرار الإغلاق الاحترازي بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أهداف عسكرية داخل إيران، فيما أكد الجيش في وقت سابق رصد صاروخ أُطلق من اليمن وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتعامل معه، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق.





