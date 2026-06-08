إعلام عبري: إغلاق المجال الجوي مؤقتًا

وبحسب القناة، جاء قرار الإغلاق الاحترازي بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أهداف عسكرية داخل إيران، فيما أكد الجيش في وقت سابق رصد صاروخ أُطلق من اليمن وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتعامل معه، بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق.
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