إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يبدأ سحب قواته من لبنان حتى "الخط الأصفر"

وكشفت صحيفة "معاريف" أن أولى الوحدات التي تم سحبها هي الفرقة 162، وهي واحدة من ثلاث فرق كانت تتقدم في لبنان، حيث تم نقل مقرها من الحدود الشمالية إلى الجنوب. ومن المتوقع أن تغادر وحدات إضافية لبنان في الأيام المقبلة لصالح مهام في قطاعات أخرى.
وتم نقل بعض القوات، مثل كتيبتين من اللواء 401، لتعزيز الفرقة 146 التي تم نشرها كفرقة خط، بينما يواصل لواء المظليين الاحتياط 226 مناوراته في القطاع الساحلي ويسيطر على سلسلة الشعيع.
وجاء قرار تقليص القوات نتيجة لوقف إطلاق النار والقيود المفروضة على الجيش الإسرائيلي بعدم التقدم نحو نهر الليطاني، رغم تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أمر الجيش بمواصلة مهاجمة أهداف حزب الله بقوة في لبنان.
