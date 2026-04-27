الإثنين 2026-04-27 05:20 م

إعلام عبري: الجيش الإسرائيلي يبدأ سحب قواته من لبنان حتى "الخط الأصفر"

الإثنين، 27-04-2026 03:47 م
الوكيل الإخباري-  بدأ الجيش الإسرائيلي في سحب قواته من جنوب لبنان بعد أسابيع من التوغل البري، في وقت تواصل فيه القوات تنفيذ عمليات تطهير حتى "الخط الأصفر" وتدمير المباني المصنفة كبنى تحتية إرهابية.اضافة اعلان


وكشفت صحيفة "معاريف" أن أولى الوحدات التي تم سحبها هي الفرقة 162، وهي واحدة من ثلاث فرق كانت تتقدم في لبنان، حيث تم نقل مقرها من الحدود الشمالية إلى الجنوب. ومن المتوقع أن تغادر وحدات إضافية لبنان في الأيام المقبلة لصالح مهام في قطاعات أخرى.

وتم نقل بعض القوات، مثل كتيبتين من اللواء 401، لتعزيز الفرقة 146 التي تم نشرها كفرقة خط، بينما يواصل لواء المظليين الاحتياط 226 مناوراته في القطاع الساحلي ويسيطر على سلسلة الشعيع.

وجاء قرار تقليص القوات نتيجة لوقف إطلاق النار والقيود المفروضة على الجيش الإسرائيلي بعدم التقدم نحو نهر الليطاني، رغم تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أمر الجيش بمواصلة مهاجمة أهداف حزب الله بقوة في لبنان.
 
 


الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

عربي ودولي بوتين يؤكد لعراقجي تكثيف الجهود للمساعدة في إحلال السلام بالشرق الأوسط

سكة حديد

أخبار محلية تنسيق فني أردني سعودي لتعزيز الربط السككي وتكامل مشاريع النقل

أخبار محلية مؤسسة الخط الحديدي الحجازي تعلن استئناف رحلاتها إلى محطة الجيزة

حادث تصادم ضخم يغلق الطريق الصحراوي بين سواقة وزميلة جزئيًا

أخبار محلية حادث تصادم مروع يغلق الطريق الصحراوي بين سواقة وزميلة جزئيًا

أخبار محلية الصفدي يؤكد لنظيره التركي متانة العلاقات بين البلدين

عربي ودولي مسؤول إيراني: قواتنا المسلحة ينبغي أن تكون المسؤولة عن مضيق هرمز

أخبار محلية "العلوم والتكنولوجيا" تنظم معرض التراث الأردني​



 
 






