إعلام عبري: الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية في لبنان

06:50 م

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الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الفرقة 36 بدأت تعميق العملية البرية باتجاه مناطق جديدة في خط القرى الثاني جنوبي لبنان. اضافة اعلان





كما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن جيش الاحتلال بدأ المرحلة الثانية من عملياته البرية في لبنان.