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إعلام عبري: بايدن لم يتوصل لتفاهمات مع نتنياهو حول ضرب إيران

جو بايدن وبنيامين نتنياهو
جو بايدن وبنيامين نتنياهو
الخميس، 10-10-2024 10:45 ص
الوكيل الإخباري- قال إعلام عبري رسمي إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يتمكن من التوصل إلى تفاهمات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول الضربة الإسرائيلية المحتملة على إيران، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء الأربعاء.اضافة اعلان


وقالت القناة إن بايدن، الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لإسرائيل، "لم يتمكن من الوصول إلى تفاهمات مع نتنياهو حول مسألة ضرب إيران" خلال المكالمة التي تعد الأولى بينهما منذ 7 أسابيع.

وأضافت: "لذلك فضل الرئيس بايدن إجراء المحادثات مع إسرائيل على المستوى المهني".

وتابعت القناة: "لهذا تنتظر واشنطن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، للتنسيق معه في هذه المسألة".

ولفتت إلى أن المكالمة تأتي على خلفية "خيبة الأمل الأمريكية من السياسة الإسرائيلية".

الأناضول
 
gnews

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