إعلام عبري: بايدن لم يتوصل لتفاهمات مع نتنياهو حول ضرب إيران

وقالت القناة إن بايدن، الذي تقدم بلاده دعما مطلقا لإسرائيل، "لم يتمكن من الوصول إلى تفاهمات مع نتنياهو حول مسألة ضرب إيران" خلال المكالمة التي تعد الأولى بينهما منذ 7 أسابيع.
وأضافت: "لذلك فضل الرئيس بايدن إجراء المحادثات مع إسرائيل على المستوى المهني".
وتابعت القناة: "لهذا تنتظر واشنطن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، للتنسيق معه في هذه المسألة".
ولفتت إلى أن المكالمة تأتي على خلفية "خيبة الأمل الأمريكية من السياسة الإسرائيلية".
الأناضول
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