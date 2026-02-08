إعلام عبري: مصر تتحرك في إفريقيا ضدنا

وقالت الصحيفة إن مسؤولًا كبيرًا في المخابرات المصرية مارس ضغوطًا لعرقلة توسيع العلاقات بين جهات أمنية إسرائيلية وأبناء خليفة حفتر، قائد الشرق الليبي، اللذين يشغلان مناصب قيادية بارزة ضمن قوات والدهما.
وكشفت الصحيفة عن "أنشطة واسعة وزيارات سرية قام بها فريق برئاسة مسؤول بارز في المخابرات المصرية إلى عدة دول إفريقية".
وأشارت المصادر التي استندت إليها الصحيفة إلى أن الضابط المصري ركّز جهوده على منع تعميق العلاقات بين قادة الشرق الليبي والمسؤولين الإسرائيليين.
وأوضحت الصحيفة أن هدف تحركات هذا المسؤول، الذي يترأس ملف القضية الفلسطينية في المخابرات المصرية، يتمثل – بحسب روايتها – في وقف الأنشطة الإسرائيلية في القارة الإفريقية التي تعتبرها القاهرة "مضرة بمصالحها الاستراتيجية".
وبحسب التقرير، شملت زياراته رواندا وأوغندا وليبيا وإريتريا والصومال والسودان، موضحة أن اختيار هذا المسؤول للمهمة يعود إلى خبرته الواسعة في التعامل مع الملفات الإقليمية.
وقالت الصحيفة إن المسؤول الأمني المصري زار شرق ليبيا والتقى بنجل خليفة حفتر، مشيرة إلى أن اللقاء تضمّن تحذيرًا من توسيع دائرة التواصل بين الجهات الأمنية الإسرائيلية وابني حفتر، صدام وخالد، اللذين يقودان أجهزة الأمن في المنطقة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن المسؤول نفسه زار السودان نهاية يناير، حيث التقى بقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، وذلك – بحسب رواية الصحيفة – للتنسيق حول متابعة أنشطة المخابرات الإسرائيلية في السودان.
وأضافت الصحيفة أن مصر ترى أن إسرائيل تدعم قوات ميليشيا حميدتي، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالاعتراف بدولة صوماليلاند والنزاع حول مياه نهر النيل.
وفي أوغندا، ذكر التقرير أن المسؤول الأمني المصري نقل رسائل تحذيرية إلى المسؤولين بعد رصده لقاءات بين مسؤولين إسرائيليين تناولت ملف حوض النيل.
