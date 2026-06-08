إعلام عبري: نتنياهو يحسم قرار التصعيد مع إيران

ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام العبرية، فإن الاجتماع المسائي سيشهد صياغة الموقف النهائي بناء على المعطيات التالية:
- تقييم جولة المواجهة: سيبحث "الكابينت" التقارير الأمنية حول نتائج الضربات الأخيرة التي استهدفت رادارات طهران، والرد الصاروخي الإيراني الذي طال أجواء الكويت والبحرين.
- إقرار التهدئة أو الاستمرار: سيتم رسميا المفاضلة بين إعلان انتهاء هذه الجولة كليا كما سربت بعض المصادر، أو الاحتفاظ بخيارات رد أخرى نشطة.
- التنسيق مع واشنطن: يأخذ الاجتماع بالاعتبار الضغوط الدبلوماسية الأميركية لتجنب انفجار مضيق هرمز وتأثيره على صادرات الطاقة العالمية.
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