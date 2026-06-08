إعلام عبري: نتنياهو يحسم قرار التصعيد مع إيران

الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام عبرية عن مصدر مسؤول في قيادة الاحتلال، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتخذ القرار الحاسم بشأن مسار التصعيد العسكري مع إيران خلال الاجتماع المرتقب للمجلس الوزاري المصغر مساء اليوم الاثنين.

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ووفقا لما أوردته وسائل الإعلام العبرية، فإن الاجتماع المسائي سيشهد صياغة الموقف النهائي بناء على المعطيات التالية:



- تقييم جولة المواجهة: سيبحث "الكابينت" التقارير الأمنية حول نتائج الضربات الأخيرة التي استهدفت رادارات طهران، والرد الصاروخي الإيراني الذي طال أجواء الكويت والبحرين.



- إقرار التهدئة أو الاستمرار: سيتم رسميا المفاضلة بين إعلان انتهاء هذه الجولة كليا كما سربت بعض المصادر، أو الاحتفاظ بخيارات رد أخرى نشطة.