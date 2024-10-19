إعلام عبري يؤكد: هدف المسيرات التي أطلقت من لبنان هو نتنياهو

وأصابت طائرة بدون طيار أطلقت من لبنان منزلا في قيسارية مباشرة، دون إطلاق أي تحذير، وتم اعتراض طائرتين أخريين عبرتا من لبنان.
وكانت صفارات الإنذار دوت بسبب عبور الطائرات بدون طيار إلى المنطقة، في سلسلة من المستوطنات من الجليل الأعلى حتى حيفا، دون أي تحذيرات.
وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان: "خلال الساعة الماضية، تم تحديد ثلاث طائرات بدون طيار تعبر من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وقد تم اعتراض طائرتين بدون طيار، فيما ضربت طائرة بدون طيار أخرى مبنى في منطقة قيسارية. لم ترد أنباء عن وقوع إصابات".
وأكد الجيش أنه "خلال الحادث، تم تفعيل صفارات الإنذار في قاعدة غليلوت العسكرية، كما تم استبعاد وجود طائرات معادية إضافية في المنطقة".
وأفادت الشرطة أن طائرة معادية دخلت منطقة قيسارية، حيث سمع دوي انفجار نتيجة سقوطها.
وأكد موقع "واينت" أن مكتب رئيس الوزراء يمتنع عن التعليق على مكان وجوده.
-
أخبار متعلقة
-
عراقجي: سنحاسب أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران
-
مصدر: نتنياهو وزوجته لم يكونا في مقر إقامتهما بقيسارية لحظة الانفجار
-
الهند.. موجة تهديدات بوجود قنابل تجتاح عشرات الرحلات الجوية
-
لبنان: شهيد وجرحى في غارتين إسرائيليتين
-
خامنئي: استشهاد السنوار لن يوقف “محور المقاومة” وحماس ستظل حية
-
هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان .. واعتقال مشتبه به
-
مكتب نتنياهو يرفض الإفصاح عن مكانه وقت انفجار المسيرة بقيساريا
-
مقررة حقوق الإنسان لحرية الرأي والتعبير: إسرائيل تقتل الصحفيين عمدا لإخفاء الحقائق